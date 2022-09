Marche: notte di ricerche senza esito per 2 dispersi, sospeso trasporto pubblico a Senigallia

Ancora una notte di ricerche senza esito per le due persone disperse durante l'ondata di maltempo che la notte del 15 settembre ha colpito il Senigalliese, in provincia di Ancona: Mattia, un bambino di 8 anni, strappato dalle braccia della madre dall'ondata di acqua e fango dopo che erano usciti dalla loro automobile nel territorio di Castelleone di Suasa, e una donna di 56 anni, Brunella Chiù. "Un dramma", "Mattia amato da tutti, non lo hanno ancora trovato", "ci mettiamo nelle mani del Signore" ma "non possiamo dire niente". Si respirano il dolore e la tensione, davanti alla Primaria "Lorenzo Bettini" di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), paesino di 3.200 abitanti. Alle 7.55 suona la campanella ma Mattia, che frequenta la III A, non c'è. Lo cercano da 3 giorni, alle ricerche partecipa anche il papà Tiziano.

Restano 11 le vittime accertate sinora, tra Pianello di Ostra, Senigallia, Barbara, Trecastelli, Serra de' Conti, Rosora. Oggi il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio effettuerà sopralluoghi nelle zone colpite, partendo dalla provincia di Pesaro (Cantiano, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Pergola), per poi passare in quella di Ancona.

Sospensione di tutto il trasporto pubblico locale a Senigallia. Il Coc (Centro operativo comunale) della Protezione civile ha disposto la sospensione di tutto il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, oggi e domani, martedì 20 settembre, dalle 00:00 alle 24:00, per motivi di sicurezza. Molte strade del territorio non sono transitabili o non sono completamente transitabili.