Mattarella chiuderà la 44esima edizione del Meeting di Rimini

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiudere, il prossimo 25 agosto, la 44/ma edizione del Meeting dell'Amicizia tra i Popoli, che avrà inizio il prossimo 20 agosto alla Fiera di Rimini. E' stato annunciato in una conferenza stampa a Roma dove è stato reso noto il programma della kermesse riminese che sarà aperta dal presidente della CEI, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Per Mattarella è la seconda presenza alla settimana riminese, dove è già intervenuto nel 2016.

"Nell'ultimo giorno del Meeting dedicheremo uno spazio per ascoltare alcune testimonianze dall'alluvione che ha colpito la Romagna". Così Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione Meeting di Rimini, a margine della presentazione. "Saranno presenti anche il commissario e il sindaco di Ravenna - ha proseguito -. Sarà un'occasione per chiedere anche alle istituzioni di intervenire". "Ci sembrava doveroso - ha aggiunto Forlani - non solo perché Rimini è in Romagna, ma perché quello che abbiamo visto accadere nelle ultime settimane c'entra molto col titolo del Meeting".