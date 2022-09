Michele Cicora spegne 109 candeline

Festeggia oggi a San Giuliano di Puglia 109 anni. Lui è Michele Cicora. "Pensando ai tuoi 109 anni provo emozione perché hai superato anni tristi e felici di un secolo della storia italiana - scrive il sindaco Giuseppe Ferrante su Facebook -, hai vissuto in un'epoca in cui erano richieste fatiche e sacrifici. Oggi sei circondato dall'amore e dalle cure dei tuoi cari e trasmetti ai giovani un prezioso bagaglio di tradizioni e di valori culturali che sono alla base della nostra comunità. La tua "lunga giovinezza" è per la nostra Comunità motivo di orgoglio".