Milena Delvecchio, dalla gastronomia alla moda

Milena Delvecchio, di Cesenatico, lavora in un negozio di gastronomia, ma il suo cuore batte per la moda. Non ha mai rinunciato al sogno di diventare stilista e domenica 28 agosto a Cervia ha presentato in serata la sua prima capsule (piccola collezione in edizione limitata) di abbigliamento femminile. Uno stile di base classico, senza eccessi, ma con dettagli che offrono originalità e personalizzano il capo. Una sfilata che rappresenta un punto di partenza per Milena, che con grinta e determinazione persevera verso i suoi obiettivi. Qualità Made in Italy e resa visiva sono aspetti chiave degli abiti che si osservano in una passerella inclusiva che accoglie anche taglie forti. Scelta dei tessuti, vestibilità e valorizzazione della persona sono i maggiori punti di forza di questa collezione, come si nota nell'abito da sera dall'effetto cangiante e metallizzato. Per il futuro Milena punta a portare la sua passione anche all'estero.

Nel servizio, l'intervista a Milena Delvecchio