Ministro Fitto: "Condivise con l'Ue le proposte di modifica al Pnrr"

Nel video gli interventi di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei

Da oggi parte il processo formale di revisione per ottenere la quarta rata del Pnrr, lo ha spiegato il ministro Fitto che sostiene anche di aver smontato quelle che ritiene essere vere e proprie fake news. Condivise con l'Unione Europea le modifiche sugli obiettivi che compongono la quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 16 miliardi in totale. Spiega in conferenza il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Le 10 modifiche su 27 hanno ottenuto il via libera dalla cabina di regia sul Pnrr, e questo consentirà, spiega ancora Fitto, di evitare una lunga fase di verifica dopo. Con queste correzioni, aggiunge, “si avvia la fase di verifica della quarta rata, dopo la nostra richiesta di pagamento, che ci consentirà di superare eventuali problematiche”. Non c'è stata convocazione di emergenza, dice, sono fake news. Il tema dei ritardi, conclude, è particolare.

