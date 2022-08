Nascono il Terzo Polo tra Renzi e Calenda e Noi moderati, centristi di centrodestra

All'ultimo giorno utile, o quasi, visto che da domani a domenica i simboli elettorali vanno depositati al ministero dell'Interno, Matteo Renzi e Carlo Calenda uniscono le forze e danno vita al Terzo Polo: “Abbiamo deciso di provarci – scrive Renzi su Facebook - lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale”, aggiunge, come si nota anche nel logo ufficiale. “Talvolta abbiamo discusso – continua l'ex presidente del Consiglio – lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono”. Per Calenda è una “alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato il Paese e sfiduciato Draghi”. Nasce anche Noi moderati, lista unica dei centristi di centrodestra che comprende Unione di centro, Coraggio Italia, Italia al centro e Noi con l'Italia. Per Giovanni Toti però c'è già una predestinata alla vittoria. Luigi Di Maio e Bruno Tabacci illustrano il programma di Impegno Civico. “Mi dispiace – aggiunge – che altri stiano facendo proposte irrealizzabili”, riferendosi alla flat tax.

Nel video l'intervista a Maurizio Lupi, Noi moderati, e gli interventi di Giovanni Toti, presidente Liguria, e di Luigi Di Maio, Impegno Civico