Notte di controlli per la Polizia, nuovo stop per la discoteca Ecu

Notte di controlli per le forze dell'ordine che hanno passato al setaccio alcuni locali della riviera e fatto controlli a tappeto lungo il lungomare di Rimini. Ci ricasca la discoteca Ecu di Rimini, che dopo lo stop di 5 giorni imposto una settimana fa per violazione di ogni normativa anti-Covid e per altre infrazioni riscontrate, nella notte ha subito una sorte analoga. Un nuovo controllo della polizia avrebbe riproposto davanti agli occhi degli agenti numerosi giovani assembrati sulla pista da ballo. Trovata anche della droga. Inevitabile la nuova chiusura di battenti disposta per il locale.