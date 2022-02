Nuovo patto per la sicurezza: in Prefettura firmano i 27 sindaci

Sentiamo Giuseppe Forlenza

Un patto tra territori per il territorio, stretto nel 2017, e che oggi si rinnova e viene implementato, alla luce di un contesto profondamente mutato dal punto di vista normativo, ma anche alla luce della pandemia. Si innalzano i livelli di sicurezza, anche in vista dell'estate e dell'avvio di un fitto palinsesto di eventi, "in un territorio – rileva il Prefetto - “la cui economia è connotata da una forte attrazione turistica e che nel periodo estivo fa registrare milioni di visitatori”, annunciando di avere già avviato un dialogo con il Ministero dell'Interno per ottenere rinforzi.

Firmano i 27 sindaci, alla presenza anche dei tre Comandanti delle forze dell'ordine De Cicco, La Mura, Coscarelli, del procuratore capo Melotti e della Presidente della sezione penale del Tribunale, Casadei. In luce, l'importanza di un impegno sinergico, pensato in una dimensione provinciale e in una ottica di collaborazione fra pubblico e privato.

Nel video, l'intervista al Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza