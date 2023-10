Omicidio a Rimini, parla l'ex marito: "Pierina sapeva che Manuela aveva un amante"

È intervenuto alla "Vita in Diretta" l'ex marito di Pierina Paganelli, la donna uccisa nel suo garage in via del Ciclamino a Rimini. Franco Saponi ha affermato che “Pierina sapeva che Manuela, la nuora, aveva una relazione con il vicino”. Franco è il padre di Giuliano, marito di Manuela, la nuora che la mattina di mercoledì 4 ottobre ha trovato il corpo senza vita della suocera.

Saponi ha anche riferito che “Manuela gli aveva detto che prima dell’incidente in cui era rimasto coinvolto Giuliano la scorsa estate lei e il marito si erano lasciati”, confermando l’ipotesi che la relazione con il vicino di casa era cosa nota in famiglia. Saponi ipotizza “un odio religioso” tra i possibili moventi della morte della ex moglie.