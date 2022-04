Palù: “Sul Covid manca ancora la verità” e chiede di investire nella scienza

Oggi l'uscita in libreria del libro del virologo Giorgio Palù, presidente di Aifa, intitolato “All'origine, il virus che ci ha cambiato la vita”. Il professore, in un'intervista al CorSera, afferma che a spingerlo in questa iniziativa “è stato vedere la disciplina svilita da virologi che la comunità scientifica non riconosce tali”. Spiega poi di aver partecipato, nel 2014, ad una riunione a Washington, quando il governo americano nominò una commissione che decise di abolire le manipolazioni di virus respiratori, dai quali però, per l'opposizione di un collega del laboratorio di Wuhan, vennero esclusi i coronavirus. Era infatti ancora necessario studiare la Mers.

Ma, chiede la giornalista Margherita De Bac, il Sars-Cov-2 può essere sfuggito? “Non sappiamo se lo spill over sia stato naturale oppure si sia trattato di un incidente”, risponde Palù, aggiungendo che “non lo sapremo finché i cinesi non romperanno il silenzio. Non hanno voluto consegnare i registri di laboratorio né dato risposte agli inviati dell'Oms”. Sottolinea poi che non si è trovato l'ospite animale intermedio che avrebbe fatto da ponte tra pipistrello e uomo.

Nella gestione delle future emergenze, per il presidente dell'Aifa, "serve un'organizzazione europea" specifica. "Ora esiste, ma è un ufficio burocratico. Altre pandemie arriveranno", mette in guardia l'esperto, per il quale serve poi "investire nella scienza" e puntare "sull'industria farmaceutica high tech". “Abbiamo poi imparato – enuncia Palù – che i virus respiratori vanno contrastati seguendo i malati a casa, non in ospedale”. "Quasi tutti i Paesi europei hanno un vaccino proprio, inglesi, tedeschi, francesi e spagnoli. Noi no", rileva, auspicando un vaccino allestito sull'ultima variante Omicron, comprensivo del ceppo originario.