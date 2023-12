Papa Francesco compie 87 anni

In occasione del suo ottantasettesimo compleanno "Le giungano, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri e affettuosi auguri di benessere e di proficua prosecuzione del Suo fecondo Magistero". Così Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che nel suo messaggio ricorda che "in un mondo nel quale, purtroppo, nuove rivalità si aggiungono a mai sopiti conflitti, la Sua incessante azione pastorale continua a richiamare tutti all'esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona - con la sua inalienabile dignità - al centro dell'azione della Comunità internazionale". "Ci stringiamo intorno a Lei, invocando il dono della pace", scrive in un messaggio di auguri al Papa la presidenza della Cei. Il Papa parteciperà alla tradizionale festa di compleanno nell'Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, oltre 200 le famiglie ad accoglierlo.