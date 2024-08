Parte il progetto per monitorare i delfini lungo le coste romagnole dell'Adriatico

Nel video le interviste a Franca Foronchi, sindaca di Cattolica; Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment

Si chiamerà “Delfini Metropolitani Adriatico”, il progetto che rende realtà il monitoraggio dei cetacei lungo le coste romagnole del Mare Adriatico. Come vivono i cetacei nel Mare Nostrum? I cambiamento climatici quali effetti producono tra le diverse specie? Rispondere a queste domande è l'obiettivo del progetto di ricerca Promed, per la tutela della diversità dei cetacei nel mar Mediterraneo, considerato un luogo caldo del cambiamento climatico. Progetto nel quale ora entrano anche Acquario di Cattolica e Oltremare, e le strutture Costa Edutainment in Romagna attive nella conservazione e tutela delle specie marine. Presentato alla Marina di Cattolica, durerà tre anni, e svilupperà un network di monitoraggio nell'intero bacino del Mediterraneo. Sul Mar Tirreno il progetto va avanti già da 24 anni. Da aprile-maggio a ottobre, in due uscite settimanali, il team di ricerca monitorerà l'area di studio, indicativamente tra Cervia e Senigallia, per foto identificare gli esemplari e inserirli nella piattaforma di studio.

Nel video le interviste a Franca Foronchi, sindaca di Cattolica; Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment