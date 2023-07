Patrick Zaki: dopo la grazia presidenziale nei prossimi giorni a Bologna

Ieri l'abbraccio con i genitori e la fidanzata. La prossima settimana Patrick Zaki volerà verso Bologna, dopo la grazia ricevuta dal Presidente egiziano Al-Sisi. Ci resterà un paio di settimane per poi tornare in Egitto per sposarsi con la fidanzata Reny Iskander, come da lui stesso annunciato.

La vicenda "ci dimostra che le ingiustizie vanno sempre combattute”. Così in una intervista a Qn, il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana in attesa di incontrarlo. La grazia che è stata concessa a Zaki "ha esaudito il desiderio di tante persone. C'è stato un coinvolgimento importante: si è partiti da un gruppo di amici – ricorda il cardinal Zuppi - che sono stati capaci di trascinare intere comunità diverse tra di loro".

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha intanto smentito l'esistenza di qualsiasi collegamento con la vicenda Regeni. "Nessun baratto. Continueremo a chiedere che si faccia piena luce sulla vicenda".

In queste ore Zaki ha dichiarato che vorrebbe vedere "più rilasci nel prossimo periodo per tutti i prigionieri nei casi di libertà di opinione e di espressione": lo scrive su Twitter il sito di opposizione oscurato in Egitto 'Mada Masr'.

Nel video l'intervista al Ministro degli Esteri Antonio Tajani.