Picchia i genitori a Rimini, allontanato da casa

Picchiava i genitori per farsi pagare la droga, all'ennesima sfuriata è stato allontanato da casa dalla polizia. E' successo ieri quando a un 37enne riminese è stato notificato il provvedimento del gip di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori.

L'uomo è indagato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei due genitori ai quali non ha risparmiato nel tempo aggressioni fisiche e verbali. Le indagini, infatti sono scaturite a seguito di più interventi effettuati dalle volanti della questura presso l'abitazione della famiglia. Gli agenti hanno così ricostruito le condotte vessatorie e umilianti poste in essere dal 37enne che pretendeva dai genitori i soldi per comprare la droga.