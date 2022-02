Polizia Locale: droga nascosta in lavanderia, arrestate 2 persone, sequestrati cocaina e 30 mila euro

La lavanderia era la copertura per lo spaccio di droga e i titolari, marito e moglie, sono stati arrestati mercoledì dalla squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini. Un'indagine inizia nel giugno 2021 con numerosi servizi di pedinamenti e controlli, eseguiti dagli uomini in borghese dalla municipale. La coppia di titolari era stata notata dagli agenti, in più di una circostanza, riporre degli abiti in una lavatrice posta sul retro del locale, senza mai azionarla.







Gli abiti servivano per consegnare la droga e ritirarne il pagamento. Infatti quegli stessi abiti poco dopo venivano prelevati dagli acquirenti che in lavatrice ne lasciano degli altri. Dopo aver fermato alcuni acquirenti denunciati sia per il possesso di modiche quantità, per uso personale. che per il possesso ai fini di spaccio, gli agenti hanno perquisito la lavanderia ritrovando, nascosti in una scarpiera sul retro del locale 61 grammi di cocaina, la somma in contati di euro 22.750 in banconote da 50, oltre a 3 bilancini di precisione, una macchina per il sotto vuoto, altro materiale per il confezionamento delle dosi e circa 12 grammi di mannite, la sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione della coppia dove, nascosti in un armadio, sono stati rinvenuti altri contanti per un valore di euro 7.750, anch'essi ritenuti proventi dell'attività di spaccio. La coppia titolare della lavanderia è stata tratta in arresto.