Principio d'incendio a Viserba alla palestra in costruzione del Serpieri

Nel pomeriggio di oggi lunedì 31 luglio verso le 16.00, alla palestra in costruzione del Liceo Serpieri a Viserba di Rimini si è verificato un principio di incendio. Dalla struttura fuoriusciva del fumo acre in quanto è stato bruciato un accumulo di rifiuti e del materiale plastico. Sul posto in via Missirini: vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Non si esclude il dolo: qualcuno potrebbe essersi introdotto nella struttura per appiccare il fuoco, ma su questo stanno indagando le forze dell'ordine. Le fiamme erano circoscritte e c'è stato principalmente solo un gran fumo. Nessun particolare danno è stato rilevato.