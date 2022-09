Publiphono Rimini chiude la stagione con 700 bambini trovati

Si è chiusa ieri la stagione estiva di servizio per la Publiphono di Rimini: una stagione particolare dato che lo scorso 21 agosto si è spento il fondatore della voce della spiaggia, Ugo de Donato. Il bilancio del 2022 è di quasi 800 segnalazioni, tutte andate a buon fine. Grazie alla Publiphono sono stati ritrovati quasi 700 bambini (282 solo nel mese di agosto), gli altri annunci sono stati fatti per anziani che non trovavano più il loro bagnino.

Il primato un bambino di Bolzano di 11 anni: si è allontanato dalla sua famiglia al bagno 31 ed è stato ritrovato sei ore dopo al bagno 125. Ma si sono distinti anche un bambino tedesco di 4 anni che ha camminato per 40 stabilimenti, preceduto in classifica da un ucraino di 5 anni che ha “surclassato” il quasi coetaneo coprendo la distanza di 60 stabilimenti. E sempre per parlare di numeri della stagione, il bambini più piccolo smarrito dai genitori durante questa estate aveva 2 anni, il signore più anziano 91. Il costumino più indossato e “annunciato”? quello blu di Spiderman.

Dopo la morta di de Donato in molti si chiedono se il servizio proseguirà. La moglie, che ha preso in mano le redini dell'azienda, ha assicurato che il servizio proseguirà anche nl 2023: "lo faremo anche per tenere vivo il ricordo di Ugo".

Nel post di saluto affidato alla loro pagina Facebook gli autori della Publiphono approfittano per ricordare la pubblica utilità del servizio che a volte è stato osteggiato, anche dagli stessi stabilimenti balneari. Le contese, a quanto scrivono, sono legate agli sponsor.