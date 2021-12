Qualità della vita 2021: Rimini in discesa, Pesaro in caduta libera

Il Sole 24 ore torna ad occuparsi di qualità della vita. L’indagine si basa su 90 indicatori provinciali, suddivisi in sei categorie: dalla ricchezza e consumi, al lavoro, passando per la salute e l'ambiente e considerando anche la sicurezza, la cultura e il tempo libero. Nel quadro 2021 delle 107 province italiane, Rimini si ritrova in 43 esima posizione, dopo essere scesa di 7 scalini. Peggiore la situazione per Pesaro e Urbino, che perde più posizioni di tutte finendo al 56 posto, meno 38 rispetto all'anno precedente. La nuova mappa del benessere infatti premia il Nord Est della penisola, con Trieste in vetta, seguita da una arrembante Milano che scala ben 10 posizioni. Trento sul terzo gradino del podio. Ma è un pò tutta l'Emilia romagna ad aver perso nei diversi indicatori. Infatti Bologna si ritrova sesta, seguita da Parma, 12esima; Reggio Emilia 19esima, Ravenna al 27esimo posto. Tutte in discesa. Forlì Cesena perde ben 26 posizioni e si colloca al 40esimo posto. Giusto poco sopra Rimini.

A chiudere la graduatoria, il sud. Con Crotone che si conferma maglia nera, Foggia e Trapani di poco sopra.