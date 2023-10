Quasi due chili di droga e una pistola: 49enne di Ravenna arrestato dalla Gdf

Un 49enne di Ravenna si trova in custodia cautelare in carcere dopo essere trovato in possesso di un chilo di cocaina, un chilo di hashish e una pistola calibro 9 risultata rubata nel 2019. Il tutto dopo che l'uomo, alla guida di un furgone, ha tentato di sfuggire a un controllo in strada della Guardia di Finanza, a Lido Adriano. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato: prima gli è stata trovata una dose di cocaina sotto al sedile di guida. Poi, con l'ausilio dell'unità cinofila - si legge in una nota delle Fiamme Gialle -, pure la sostanza di cui si era disfatto dal finestrino durante la fuga. Quando i finanzieri lo hanno raggiunto, nel suo garage ravennate hanno trovato le sostanze stupefacenti, oltre a tre orologi di lusso e 5milla euro in contanti. Tutto sequestrato in quanto ritenuto provento di spaccio.