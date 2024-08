Nel video le interviste a Elena Ugolini, candidata centrodestra; Michele De Pascale, candidato centrosinistra

Una delle questioni più d'attualità, in questi giorni, è quella legata ai balneari, a fine anno scade l'ennesima proroga delle concessioni, abbiamo affrontato l'argomento coi candidati alle regionali, qui in Emilia Romagna, si vota il prossimo autunno per rinnovare la presidenza.

