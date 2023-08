Riccione, non si ferma il contrasto alle baby gang: tre arresti

Lotta alle baby gang da parte dei Carabinieri di Riccione che, tra sabato e domenica, hanno arrestato un ventenne ed un diciottenne, entrambi italiani, per rapina. Sottoposto a fermo un terzo ragazzo, un diciannovenne di origine nordafricana. I tre avrebbero avvicinato e minacciato di morte un gruppo di giovani turisti per farsi consegnare gli oggetti di valore che avevano con loro.

Magro il bottino composto di tre cellulari e 5 euro in contanti. Le vittime hanno contattato le forze dell'ordine che hanno rintracciato gli aggressori. Sottoposto a perquisizione il ventenne è stato trovato in possesso di quasi 40 grammi di hashish, suddivisi in 47 dosi pronti per eventuali cessioni. Tutti e tre si trovano ora presso il carcere di Rimini.