Ricerche sospese per maltempo sul Gran Sasso: i soccorritori bloccati a Campo Imperatore

Ieri sera, una decina di soccorritori ha trascorso la notte nell’Ostello di Campo Imperatore, a 2.100 metri sul Gran Sasso, dopo una giornata di ricerche senza esito per Luca Perazzini (42 anni) e Cristian Gualdi (48), alpinisti di Santarcangelo di Romagna scivolati in un canalone del Corno Grande durante la discesa lungo la Direttissima.

Le operazioni sono state interrotte a causa del maltempo. La funivia del Gran Sasso, che collega Fonte Cerreto a Campo Imperatore, è rimasta ferma per tutta la giornata a causa delle raffiche di vento superiori ai 100 km/h e della bufera di neve, impedendo ai soccorritori sia di scendere sia a nuovi gruppi di salire. I soccorritori attendono una finestra meteo favorevole per riprendere le ricerche in sicurezza.