Rimini: a fuoco la falegnameria della comunità Papa Giovanni XXIII

Le immagini dell'incendio e l'azione dei Vigili del fuoco

Paura in una delle sedi della comunità Papa Giovanni XXIII, quella a Sant'Aquilina di Rimini, in via Valverde, dove nel pomeriggio, attorno alle 17:30, si è sviluppato un incendio. Le cause sono ancora da accertare ma, in base alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla falegnameria utilizzata dall'associazione; un'area distaccata dal corpo centrale dell’edificio. L'incendio avrebbe distrutto il tetto dello stabile e un capanno con una copertura in tela. Sul posto vigili del fuoco e soccorsi. La colonna di fumo era visibile da molto lontano.