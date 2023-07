Rimini: anziana su sedia a rotelle cade da scale in Rsa e muore

Una donna di 76 anni, affetta da demenza senile, è morta martedì pomeriggio in una residenza socio sanitaria di Rimini, quando la sua sedia a rotelle è rotolata dalle scale al secondo piano. Sulla vicenda sta indagando la polizia, coordinata dal pm di turno Luca Bertuzzi. La pensionata, non autosufficiente, era arrivata nella Rsa il 19 luglio e, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, doveva trattenersi per alcune settimane. Martedì pomeriggio sarebbe stata da poco alzata dal letto e fatta sedere sulla sedia per portarla in un’area comune. Bisognerà capire come ha fatto ad arrivare alle scale e perché sia stata lasciata sola. Immediati i soccorsi che però non hanno potuto che constatarne la morte. Al momento il fascicolo è contro ignoti. "Nelle prossime ore - dice al Corriere di Romagna l'avvocato Giuliano Renzi, a cui si è affidata la famiglia dell'anziana - chiederò formalmente alla Procura di disporre l'autopsia al fine di accertare le modalità con cui è avvenuto il decesso".