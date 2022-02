Rimini, arrestato un imprenditore per spaccio: trovati cocaina, hashish e marijuana assieme ad una pistola

La Polizia Giudiziaria ha arrestato un imprenditore italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I controlli erano scattati negli scorsi giorni dopo una serie di segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona Celle di Rimini, che avevano intuito che l’imprenditore poteva essere coinvolto nel giro dello spaccio. La perquisizione in due magazzini e nell’abitazione dell’imprenditore da parte della squadra giudiziaria della polizia locale ha confermato i sospetti: grazie anche al lavoro delle unità cinofile di Rimini e Riccione sono stati scoperti 110 grammi tra cocaina, marijuana e hashish, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di 1500 euro suddivisa in banconote di diverso taglio ritenute provento dello spaccio. In una cassetta è stata trovata anche una pistola Colt 1911 – presumibilmente modificata – e circa 300 munizioni.