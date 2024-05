Stati generali della natalità, dopo le contestazioni verbali oggi scontri tra polizia e studenti

Nel video le interviste a Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia, e a Ettore Licheri, senatore Movimento 5 Stelle

Non è bastata la presenza di Papa Francesco a placare gli animi agli Stati generali della natalità, che già ieri si erano accesi per le contestazioni verbali alla ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Oggi tensioni e scontri tra poliziotti e studenti in corteo, che avrebbero deviato il percorso per raggiungere via della Conciliazione, dove si svolgeva l'evento: una ragazza è stata colpita alla testa e portata via in ambulanza. Due i poliziotti feriti. Intanto, a Genova, dove i giornalisti lamentano di essere stati lasciati fuori dal tribunale, il presidente della Liguria Toti, agli arresti domiciliari per corruzione, nel suo interrogatorio di garanzia davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Per il ministro della Giustizia Nordio è “una bestemmia in una civiltà democratica dover provare la propria innocenza”, e il ministro Salvini fa notare che “se ogni indagato si dimettesse, l'Italia si fermerebbe domani”. Parlando di elezioni europee, alla fine il confronto televisivo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si farà, il 23 maggio nella trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa, su Rai1. Ci sarà molto di cui discutere, probabilmente anche di premierato, che sta facendo litigare maggioranza e opposizione. E a proposito di garante della Costituzione, sono in corso interlocuzioni tra governo e Quirinale sul decreto legge sull'agricoltura approvato lunedì dal Consiglio dei ministri. Gli uffici legislativi del Colle avrebbero rilevato tre incongruenze nel testo.

Nel video le interviste a Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia, e a Ettore Licheri, senatore Movimento 5 Stelle