Rimini attende Figliuolo: faccia a faccia coi sindaci del territorio

Domani a Rimini vertice in Provincia con il Commissario per la ricostruzione post alluvione, il Generale Francesco Paolo Figliuolo. Faccia a faccia coi sindaci del territorio, per ascoltare le loro richieste, e visitare alcuni dei paesi più martoriati dall’alluvione di maggio. Nel Riminese stimati danni per oltre 70 milioni: già avviati 240 interventi di somma urgenza per un importo di 12,8 milioni. Figliuolo verrà accolto in mattinata dal prefetto Rosa Maria Padovano e dal sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad.

Una visita che poi proseguirà sul campo: il generale si recherà a Casteldelci e a Sant’Agata Feltria, due dei comuni più flagellati dall’alluvione, soprattutto per le frane, insieme a San Leo, Novafeltria e Montescudo.