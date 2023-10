Rimini: deve starle lontano, ma lo trovano in auto con lei

“Ci amiamo ancora”. Si è giustificata così una donna da cui un uomo doveva stare lontano perché destinatario di un provvedimento di allontanamento. Peccato che le stesse al fianco, sull'auto fermata giovedì pomeriggio, sul lungomare, dalla Polizia di Stato di Rimini. Ed è stato così arrestato con l'accusa di avere violato le misure disposte nei suoi confronti, rischiando l'aggravamento della misura da parte dell'Autorità Giudiziaria. Nonostante il divieto imposto all'uomo, i due hanno continuato a frequentarsi definendosi innamorati e la donna ha dichiarato di essere intenzionata a ritirare le denunce fatte in passato per diversi casi di maltrattamento. Ma il “codice rosso” non consente la remissione della querela.