Rimini: incendio nelle case popolari, 6 persone senza casa

Incendio in mattinata, attorno alle 6, alle case popolari di Rimini, in Via Balilla 14 e 16. Il fumo è partito da un appartamento, probabilmente per cause accidentali, ed ha invaso tutta la palazzina. Tutti i residenti dello stabile, una decina, sono stati evacuati grazie anche ad un'autoscala messa a disposizione dei Vigili del Fuoco, intervenuti con il supporto dei Carabinieri. Sul posto è intervenuto il 118, che ha portato al pronto per accertamenti alcuni degli abitanti, per via del fumo inalato. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio del personale del 115.

Al momento risultano 3 gli appartamenti inagibili per cui sono 6 le persone che non potranno rientrare a casa, prima dell'esame di un tecnico del Comune di Rimini. Si stanno infatti cercando sistemazioni alternative per ospitare chi è rimasto momentaneamente senza casa. I Vigili del fuoco escludono per ora cause dolose.

Questa mattina quando sono entrati in azione, verso le 6, i pompieri hanno dovuto forzare tutte le porte d'ingresso degli appartamenti della palazzina su due piani, perché gli inquilini o dormivano oppure anziani spaventati non riuscivano ad aprire velocemente ai soccorsi. In salvo anche una cagnolina e un gatto.