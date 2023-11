Rimini ricorda Don Oreste Benzi a 16 anni dalla morte: per le strade rivive il suo messaggio

Era il difensore degli ultimi, degli “invisibili”: persone povere, donne vittime di tratta o in difficoltà nel portare a termine una gravidanza, disabili, tossicodipendenti, emarginati. Sono passati 16 anni dalla morte di Don Oreste Benzi: il “sacerdote dalla tonaca lisa”. Per mantenere vivo il suo messaggio e portare avanti la sua missione il 31 ottobre e il 1 novembre eventi in diverse parti d'Italia.

A Rimini “La notte di Don Oreste”: una serie di iniziative in centro storico, dalle celebrazioni religiose alla preghiera fino ai momenti di incontro in piazza: la strada, il luogo dove il fondatore della Papa Giovanni XXIII incontrava chi aveva bisogno di aiuto. Successore di Don Benzi è Matteo Fadda, alla guida della comunità. Per il sacerdote è in corso la causa di beatificazione. Ed è già iniziata la realizzazione di un film documentario sulla sua vita, in uscita nel 2025. Durante la serata di eventi, spazio anche all'arte fotografica.

Nel servizio le voci dei volontari durante l'evento in centro a Rimini