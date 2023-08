Rimini: scooter travolge una donna sulle strisce pedonali, è grave

Poco dopo le ore 19.00 di ieri sabato 29 luglio, una donna di 39 anni è stata investita sulle strisce pedonali da uno scooter. Il fatto è avvenuto a Rimini in viale Tripoli all'altezza di via Tobruk prima del sottopasso. Il mezzo a due ruote procedeva in direzione mare-monte e ha centrato in pieno la donna che è stata scaraventata a terra per sette metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, l'eliambulanza che ha trasportato la donna all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità e la Polizia locale per i rilievi. Grandi ripercussioni anche sul traffico.