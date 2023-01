Rimini: tenta furto a 'Le Befane', arrestato

Nel pomeriggio del 31 dicembre scorso la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di 20 anni di origine marocchina, per reato di rapina impropria. In un negozio di abbigliamento al Centro Commerciale 'Le Befane' di Rimini aveva tentato di portare via della merce. Cercava di oltrepassare le casse con due giubbotti per un valore di circa 200 euro. Ha tentato di fuggire spintonando violentemente un vigilante che era giunto sul posto in seguito a una segnalazione, ma è riuscito comunque a bloccare il malvivente. Il ventenne è in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata di domani.