Rimini: un turista svizzero annega, salvati padre e due figli

Un turista di 46 anni è annegato a Bellaria Igea Marina davanti allo stabilimento balneare numero 62. L'uomo, un cittadino svizzero, si trovava su un materassino gonfiabile tra due scogliere-barriera. E' successo intorno alle 15 quando l'uomo è stato visto sbracciarsi come per chiedere aiuto e poi cadere in acqua. Immediato l'intervento del bagnino di salvataggio, ma il 46enne non è riuscito ad aggrapparsi al materassino finendo in acqua ed annegando. A dare l'allarme chiamando il salvataggio uno dei due figli poco più che ventenni, entrambi affetti da disabilità grave.

Sul posto la Capitaneria di Porto che ha avvisato il magistrato di turno e che sta provvedendo ad aiutare i due giovani.

Sempre questo pomeriggio, intorno alle 16.30 sono stati tratti in salvo al bagno 30 di Rimini un uomo e i suoi due figli in difficoltà dopo essere usciti in mare su un canotto gonfiabile. A causa del forte vento di scirocco e le onde, l'uomo e i suoi due figli stavano andando alla deriva verso il mare aperto. L'intervento del bagnino di salvataggio ha evitato la tragedia.