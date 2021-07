Rincari bollette: stangata elettricità +10% e gas +15%

"Il forte aumento delle quotazioni delle materie prime avrebbe portato ad un incremento di circa il 20% della bolletta dell'elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre" dichiara l'Arera in una nota. L'incremento definitivo è del 9,9% per la bolletta dell'elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela. "I forti rialzi dei beni energetici - avverte il presidente del Codacons Carlo Rienzi - determineranno una batosta sulle bollette dell'energia, con rincari pesanti a carico delle famiglie".









Gli aumenti, spiega l'Autorità, sono legati al trend di forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche, in particolare i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre il 30% nel secondo trimestre del 2021 rispetto al primo. La famiglia tipo consuma in media 2.700 kWh di energia elettrica di all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui. Per il prossimo trimestre, per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021) sarà di circa 559 euro, +12% rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente, corrispondente ad un aumento di circa 62,4 euro su base annua. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sarà di circa 993 euro, -1,3% rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente, corrispondente ad una riduzione di circa 13 euro su base annua.









A causa dei rialzi dei prezzi del petrolio i listini dei carburanti hanno raggiunto livelli da record. E questo trend, secondo i conti fatti dai consumatori, rischia di tradursi in ben 270 euro all'anno. Il prezzo medio di un litro di benzina è salito a 1,628 euro al litro, con un rialzo di circa il 16% e quello del gasolio a 1,489 euro, il che, secondo le stime del Codacons, significa che un pieno di benzina corrisponde a 11,2 euro in più rispetto allo scorso anno, e 10 euro in più per un pieno di gasolio.