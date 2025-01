Ritrovato vivo il 79enne disperso sull’Appennino forlivese

È stato ritrovato vivo e in buone condizioni il 79enne scomparso ieri a Rocca San Casciano, sull'Appennino forlivese. L’anziano, affetto da Alzheimer, si era allontanato dalla propria abitazione, facendo scattare un'imponente operazione di ricerca.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13 grazie all'impiego di un drone del Nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco, dotato di visore a infrarossi e termocamera. La tecnologia avanzata ha permesso di individuare l’uomo in una scarpata sopra la Cascata del Sassello. Le ricerche, già indirizzate in quell'area dal ritrovamento di un oggetto appartenente al disperso, sono state ulteriormente supportate dal fiuto di un cane dei Vigili del Fuoco, che ha guidato i soccorritori sul posto.

Sul luogo sono poi intervenute squadre di terra dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i volontari del Soccorso Alpino e un elicottero partito da Arezzo. Per l’evacuazione, è stato richiesto il supporto di EliRavenna, che ha sbarcato una équipe tecnico-sanitaria per verificare le condizioni di salute dell’uomo, giudicate buone nonostante la disavventura. Successivamente, l’anziano è stato recuperato a bordo del velivolo e trasferito in sicurezza.