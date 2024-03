Sant'Agata Feltria: trovato corpo carbonizzato in una roulotte

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo - al momento senza notizia di reato - per la morte di un uomo rinvenuto carbonizzato in una roulotte a Sant'Agata Feltria. L'incendio è avvenuto ieri sera attorno alle 19.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che all'interno della roulotte parcheggiata davanti ad un vecchio casolare hanno rinvenuto il corpo di quello che si presume essere un uomo di 73 anni, malato da tempo e parente del proprietario della casa di campagna.

A dare l'allarme era stato un passante, segnalando ai vigili del fuoco il rogo. Quando le fiamme sono state spente non è stato possibile identificare il cadavere. Al medico legale non è rimasto altro che constatare il decesso e la Procura disporrà per il prelievo del Dna dai pochi resti per l'identificazione della vittima. Al momento gli inquirenti escludono l'opera di terzi, non vi sarebbero infatti tracce che qualcuno al di fuori della roulotte abbia appiccato il fuoco.

Tra le ipotesi al vaglio quello di un gesto volontario o un incidente causato dalla perdita di gas.