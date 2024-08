Scontro mortale sulla Statale Adriatica: perde la vita motociclista 26enne, grave ragazza di 19 anni [fotogallery]

Le immagini dei soccorsi e dei rilievi

È morto sul colpo Nicolas Bartolini, il giovane di 26 anni che nella prima serata di domenica, in sella alla sua moto, si è scontrato con due auto sulla Statale Adriatica, a Misano. Erano circa le 20:30 quando il 26enne, assieme ad una ragazza di 19 anni che viaggiava con lui - entrambi riminesi e residenti a Saludecio –, procedendo in direzione sud, ha colpito una Dacia Sandero che stava voltando in via Giuseppe Garibaldi. L'impatto è stato tremendo, tanto che la moto – una Bmw RR – si è disintegrata e nella corsa ha colpito una seconda vettura, un'Audi Q2. Questa la prima dinamica del sinistro, che è ancora al vaglio della polizia Stradale.

Nonostante l'immediato intervento del 118, che ha raggiunto il luogo dell'incidente con due ambulanze e un'auto medica, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Molto gravi le condizioni della passeggera, stabilizzata sul posto, poi trasportata d'urgenza all'ospedale “Bufalini” di Cesena con l'elisoccorso Pavullo, partito da Bologna e dotato di sistemi di visione notturna. Sotto choc i conducenti delle due vetture.

Sul posto, oltre agli agenti della Stradale, a cui è affidata la ricostruzione del mortale, e ai sanitari del 118, erano presenti anche Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco. La circolazione sulla SS 16 è stata interrotta in direzione Ancona e deviata in via Garibaldi per chi proviene da Sud, per agevolare i soccorsi e permettere i rilievi.