Scontro sulla Marecchiese, donna trasportata in ospedale [fotogallery]

Incidente, poco dopo le 21 di ieri sera, sulla Marecchiese. Una Fiat Panda condotta da una donna stava uscendo dal parcheggio di una farmacia di Vergiano quando, da monte, sopraggiungeva una Bmw Serie 1 con un alla guida un uomo di origini senegalesi. Forse a causa di una velocità non adeguata alla strada – nella zona quella massima consentita è di 50 chilometri orari -, l'uomo non è riuscito a fermare la corsa ed ha impattato sul lato sinistro dell'utilitaria. Evidenti i segni di frenata, evidenziati nei rilievi della Polizia locale giunta sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti.