Si fa consegnare gioielli e contante da anziana, arrestato 19enne a Rimini

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 19enne marchigiano, residente in Campania, colto in flagranza di reato per truffa ai danni di un’anziana. Fingendosi il nipote al telefono, il truffatore aveva richiesto denaro per risolvere un presunto problema legale della madre, promettendo che un "amico" sarebbe passato a ritirare soldi e gioielli.

Poco dopo, il giovane si è presentato alla porta dell'82enne e ha ottenuto un bracciale, spille, un orologio e 800 euro in contanti. Resasi conto dell’inganno, la signora ha chiamato il 112, e grazie alla sua descrizione, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato il 19enne vicino alla stazione ferroviaria, recuperando la refurtiva nello zaino del ragazzo.