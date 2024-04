Si finge carabiniere e spilla 2.500 euro e gioielli a un'anziana, arrestato 20enne a Rimini

L'ennesima truffa agli anziani. Si è fatto consegnare una busta piena di ori e soldi in contanti, circa 2.500 euro, da un'anziana di Pesaro, ma è stato arrestato dopo qualche ora a Rimini. Il giovane, 20 anni di Napoli, è stato fermato martedì dalla Polizia di Stato di Rimini e Pesaro, in flagranza di reato, per truffa aggravata commessa ai danni di una pensionata 80enne.

La signora era stata contattata al telefono da un finto carabiniere, che le aveva prospettato delle gravi conseguenze giudiziarie nei confronti del figlio a causa del mancato pagamento di un verbale amministrativo da 5mila euro. L'interlocutore dall'altro lato del telefono non ha mai terminato la conversazione al fine di evitare che la signora potesse chiamare il figlio per verificare effettivamente la notizia, creandole una forte pressione psicologica affinché, rimanendo costantemente al telefono, collabori con il complice, consegnandogli i preziosi in suo possesso.

Dopo alcuni minuti, si è presentato il 20enne, che è riuscito a farsi consegnare circa 2.500 euro in contanti e numerosi gioielli in oro. Immediatamente gli investigatori della Squadra Mobile di Pesaro sono riusciti ad individuare la macchina, su cui si stava allontanando l'uomo, allertando i colleghi della Squadra Mobile di Rimini e della Polizia Stradale di Riccione. Il ragazzo è quindi stato fermato nei pressi dell'Ospedale Infermi.

Giudicato per direttissima, il suo arresto è stato convalidato e trasmesso tutto al tribunale di Pesaro per competenza.