SOS Boccioni: il museo dedicato all'artista a rischio chiusura

l'intervista a Giuliano Cardellini

È un grido di allarme, ma che racchiude tanta rabbia e tristezza, quello di Giuliano Cardellini, presidente della Fondazione Boccioni. Oltre 30 anni di studi e ricerche che rischiano di sparire a causa della mancanza di fondi. Il Temporary Museum Umberto Boccioni è stato aperto a Morciano di Romagna nella primavera 2021. Le ingenti spese per il mantenimento del locale e l'assenza, da quest'anno, del contributo comunale stanno però mettendo in ginocchio la struttura. Da qui nasce l'idea della Fondazione di una campagna di crowdfunding per continuare l'attività.

"Noi assolutamente chiudiamo a dicembre 2023 se con questa campagna - afferma Giuliano Cardellini, direttore Fondazione Boccioni - non riusciamo a raccogliere adeguati fondi. Siamo 8 persone, lavoriamo da 5 anni, io da oltre 30. Sarebbe una perdita eccezionale non solo per noi, ma per tutte le scolaresche. Dalle elementari alle superiori ci sono oltre 100 classi, perché non sono mai venuti a vedere il museo in questi due anni e mezzo? Questo è il punto, manca la consapevolezza che arte e cultura possano farci stare bene".

La Fondazione Boccioni sarebbe disposta anche a spostarsi da Morciano di Romagna pur di mantenere viva questa realtà: "Se l'amministrazione del Comune di Morciano, dopo 26 anni - aggiunge Cardellini - non ha fatto la casa museo Boccioni, quest'anno non ci ha dato nemmeno un euro di sostegno, noi andiamo anche in un altro luogo in provincia di Rimini".

