Strage via D'Amelio: Il ricordo del dg Andrea Vianello, primo a dare la notizia in Rai

Andrea Vianello ospite del Tg San Marino

Il Direttore Generale Andrea Vianello è stato il primo a dare la notizia della strage di via D' Amelio in Rai. Ricorda quel 19 luglio di 31 anni fa ospite del tg della sera. La notizia dell'autobomba e i minuti e giorni successivi. "In quel 1992 c'era una guerra della mafia contro lo Stato. Dopo la morte di Borsellino andrai a Palermo e trovai una Palermo distrutta, peraltro con un calore rovente come il dolore che aveva la città e anche la sensazione, come avrebbe detto Caponnetto, che tutto era finito. Non era finito, anzi non è finito lì" ha proseguito il giornalista. Ricordando il sacrificio di questi due enormi uomini italiani che ha permesso una rinascita dello Stato, proprio oggi è arrivato l'ergastolo a Matteo Messina Denaro, come mandante delle stragi del '92. "Ti fa capire che Lo stato ha vinto contro una cosa nostra stragista".