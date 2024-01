Incendio nella serata di ieri in una abitazione a Viserba dove un televisore è esploso. Le fiamme hanno rapidamente intaccato i mobili e in poco tempo tutto l'appartamento di via Verenin Grazia è stato avvolto dal fumo. Il proprietario dell’abitazione è riuscito ad allertare subito il 115: per lui tanto spavento, ma per fortuna è rimasto illeso. I vigili del fuoco sono riuscito a domare rapidamente le fiamme. Ancora in corso di valutazione l'agibilità dell'abitazione.