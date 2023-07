Una 40enne transessuale peruviana è stata accoltellata più volte in diverse zone del corpo da un cliente che la credeva "sessualmente" donna. Il particolare l'avrebbe riferito la stessa transessuale alla polizia di Stato intervenuta la notte scorsa a Rimini. Soccorsa da una connazionale e accompagnata in pronto soccorso, la 40enne non è in pericolo di vita ma è ricoverata al Bufalini di Cesena, in osservazione.