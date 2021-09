Vandali in azione a Novafeltria in vari punti della città

Il Comune di Novafeltria, con un post su Facebook, denuncia diversi atti di vandalismi compiuti da ignori in vari punti del paese. “Hanno colpito i bagni pubblici del Paese e il nuovo impianto di irrigazione dei giardini pubblici”, scrive l'amministrazione. Ieri l'ultima segnalazione: nella zone Fiume è stato infatti imbrattata la struttura del "Mulino della polvere". “Oltre ad essere delusi e rammaricati per quanto accaduto – continua il Comune - , ci affideremo all'ausilio delle Forze dell'ordine, affinché si possa risalire ai colpevoli. Tutto questo comporta spese di riparazione a carico del bilancio comunale (quindi dei cittadini) e oltretutto denota un comportamento non rispettoso del patrimonio pubblico”.