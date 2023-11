Violenza contro le donne, Meloni: "La combatteremo a 360 gradi"

gli interventi di Giorgia Meloni e Elly Schlein

Rinviato a martedì il confronto tra governo e sindacati, oggi impegnati in manifestazioni in numerose città. “Se il governo fosse capace di ascoltare il Paese – ha detto il segretario Cgil Maurizio Landini – dovrebbe aprire delle trattative serie e cambiare una legge sbagliata”. Anche il presidente di Confindustria Bonomi lancia l'allarme economia, “la frenata si avverte in Lombardia e in tutto il Nord, non possiamo ignorarla”, ha detto. Politica focalizzata anche sulla violenza contro le donne, domani la giornata internazionale, a una settimana dal ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin.

Sulla facciata di Palazzo Chigi sarà proiettato uno slogan per l'eliminazione della violenza contro le donne, i ministri Abodi e Roccella presenteranno uno spot per la diffusione del numero anti-violenza e stalking 1522.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico