Violenza donne: crescono le domande di accesso ai servizi

Nel video, le interviste alla Presidente di “Rompi il Silenzio”, Roberta Calderisi e alla Vicesindaca con delega alle Politiche di Genere, Chiara Bellini

Hanno rotto il silenzio per chiedere aiuto e denunciare: 270 donne, per il 66% italiane, età media sempre più bassa (anche una decina di casi legati ai matrimoni forzati), con numeri sostanzialmente invariati:

“Questo significa che le donne hanno la forza di rivolgersi ai centri anti violenza – spiega la Presidente di “Rompi il Silenzio”, Roberta Calderisi - di chiedere aiuto. Soprattutto le violenze psicologiche sono in aumento e le donne vogliono comunque chiedere aiuto e si rivolgono ai Centri per avere questo tipo di aiuto. Non solo per il dialogo che con le operatrici dei centri si può instaurare, ma anche per purtroppo l'ospitalità, quando devono scappare da situazioni di violenza”.

Non solo violenza fisica, cresce anche quella economica, che ferma l'emancipazione. In due anni, 50 richieste per il reddito di libertà, 5 per l'autonomia abitativa, 4 congedi parentali. In parallelo, l'attività della “Casa delle donne” del Comune di Rimini, con gli sportelli di consulenza lavorativa, economica, legale, psicologica: oltre 252 gli accessi e una voglia crescente di partecipare ad attività educative e culturali. Lo segnala la vicesindaca con delega alle Politiche di Genere, Chiara Bellini, che plaude al lavoro sinergico delle associazioni di “Rete donne Rimini” nel creare sensibilità sul territorio.

E per riflettere, diffondere consapevolezza c'è “Donne Coraggio!”: decine di iniziative - incontri, dibattiti, spettacoli - diffusi tutto l'anno, in un calendario più fitto a novembre. Un mese di sensibilizzazione, che culminerà con la camminata “È per te”, sabato 25 novembre, dall'Arco d'Augusto a piazza Cavour. Qui, l'accensione delle luci di Natale, quest'anno dedicate proprio alle donne vittima di violenza della città.

“Come diciamo tante volte ormai – ricorda Chiara Bellini - non è più un fenomeno sporadico, ma è diventato un fenomeno strutturale. Ogni giorno apriamo i quotidiani e leggiamo di drammatici episodi di femminicidi, così come di violenza domestica o molestie. È un fenomeno che va contrastato attraverso i servizi, attraverso delle azioni concrete, ma anche attraverso un lavoro di carattere culturale, che qui a Rimini stiamo cercando di fare già da molto tempo”.

Nel video, le interviste alla Presidente di “Rompi il Silenzio”, Roberta Calderisi e alla Vicesindaca con delega alle Politiche di Genere, Chiara Bellini