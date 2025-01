10 anni fa Charlie Hebdo, 'voglia di ridere non morirà'

"La voglia di ridere non morirà mai!": è il messaggio lanciato da Charlie Hebdo, nell'edizione speciale che esce nelle edicole di Francia, nel decimo anniversario della strage jihadista che il 7 gennaio 2015 decimò una parte della redazione in rue Nicolas Appert, nel cuore di Parigi, aprendo una terribile stagione di sangue che ha scosso la Francia e l'Europa.

Un anniversario, quello dell'attacco a Charlie seguito poi da altri attentati di matrice islamica, che la Francia si appresta a commemorare nel segno della sobrietà, con il presidente Emmanuel Macron e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, attesi domani mattina in rue Nicolas Appert, per omaggiare le vittime delle strage di Charlie ma anche quella tre giorni dopo all'Hypercacher.

"Non dobbiamo cedere in alcun modo nella lotta contro il terrorismo", ha detto Macron, aggiungendo che la minaccia "resta presente nelle nostre società ed implica che non ci sia alcun cedimento nonché una vigilanza collettiva".

Dodici persone, tra cui otto della redazione del settimanale satirico, furono uccise nell'attacco sferrato dai fratelli Kouachi, francesi di origine algerina che avevano giurato fedeltà ad al Qaida.

Dopo due giorni di ricerca, i due furono uccisi da una squadra d'intervento del Gign, il gruppo d'élite della gendarmeria, in una tipografia a Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), a 45 chilometri da Parigi, dove si erano rifugiati.

Il giornale anarchico e anticlericale, nato nel 1970 dalle ceneri della rivista Hara-Kiri, era stato bersaglio di minacce jihadiste dopo la pubblicazione delle caricature del profeta Maometto nel 2006. Tra le vittime dell'attentato anche il suo direttore che era una figura simbolo della pubblicazione, il fumettista Charb, così come due leggende della caricatura in Francia, Cabu e Wolinski.