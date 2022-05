75^ Assemblea mondiale della sanità. Ghebreyesus: "No garanzie salute finché c'è la guerra"

L'Assemblea mondiale della sanità torna a riunire tutti i 194 Paesi dell'Oms per la prima volta dall'inizio della pandemia. Nella bozza del documento World Health Statistics 2022 una parte è dedicata ai numeri del Coronavirus: “Significative disuguaglianze – si legge nel documento – sono alla base della distribuzione dei casi e dei decessi di Covid-19, nonché dell'accesso alle vaccinazioni. Il 74% delle persone nei Paesi ad alto reddito sono vaccinate ma solo il 12% lo è nelle Nazioni a basso reddito, dove solo 3 operatori sanitari su 10 hanno completato il ciclo rispetto a una media globale dell'80%”. Secondo il direttore generale dell'Oms Ghebreyesus – del quale oggi verrà eletto il successore – “la salute non potrà essere garantita finché ci saranno conflitti nel mondo”. Un allarme lanciato con serietà nei giorni in cui comincia a destare qualche preoccupazione il vaiolo delle scimmie: l'European Centre for Disease Prevention and Control ha pubblicato un rapporto sulla valutazione del rischio riguardo a questa infezione, consigliando ai Paesi membri di preparare una strategia per un possibile programma di vaccinazioni. I contagi in Italia salgono a quattro, con un nuovo caso in Toscana: un uomo di 32 anni di Arezzo, rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie e ricoverato all'ospedale San Donato. Dal Portogallo intanto arriva in queste ore la prima sequenza del genoma del vaiolo delle scimmie.