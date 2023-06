Alluvione Emilia-Romagna: al Parlamento europeo un minuto di silenzio per le vittime

"Voglio dire ancora una volta alla popolazione dell'Emilia Romagna che siamo con voi e vi aiuteremo a ricostruire perché voi siete l'Europa". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, chiedendo agli eurodeputati di osservare un minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni. "Qualche settimana fa - ha esordito Metsola - abbiamo assistito alle alluvioni in Italia che hanno messo in ginocchio l'Emilia Romagna: almeno 15 persone hanno perso la vita e più di 30.000 sono state costrette a lasciare le loro case". "La nostra risposta continuerà e sarà sempre più forte", ha concluso.

"Oltre all'attivazione immediata del Fondo di solidarietà europeo occorre garantire ampia flessibilità all'Emilia-Romagna per modificare il proprio Piano di Sviluppo Rurale con misure straordinarie per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato, da finanziare con risorse opportune, a partire dalla riserva di crisi della Pac". Così in una nota l'eurodeputato del Pd Paolo De Castro. "L'Unione europea non può rimanere in attesa - puntualizza De Castro - servono decisioni urgenti e ambiziose per dare risposte concrete agli oltre 40 mila operatori impegnati nella filiera agro-alimentare emiliano-romagnola, pronti a rialzarsi ancora una volta nonostante le enormi difficoltà che stanno affrontando".